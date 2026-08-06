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Звездная Голливудская улыбка начинается с детства: как сделать процесс ежедневной гигиены понятным, увлекательным и эффективным рассказал Максим Обушенков

06.08.26 / 14:39
Пожалуй, почти каждый родитель сталкивался с тем, что ребенок не хочет чистить зубы или делает это спустя рукава.

Звездная Голливудская улыбка начинается с детства: как сделать процесс ежедневной гигиены понятным, увлекательным и эффективным рассказал Максим Обушенков
Для малышей ежедневная гигиена полости рта редко кажется интересным занятием, а из-за недостаточно развитой моторики даже при желании они не всегда могут самостоятельно качественно очистить зубы. Поэтому задача взрослых – не только сформировать полезную привычку, но и сделать этот процесс понятным, увлекательным и эффективным. А как именно это сделать, рассказал Максим Обушенков – стоматолог, предприниматель, основатель бренда товаров для гигиены полости рта Revyline.

Почему детям трудно чистить зубы качественно?

Дети в раннем возрасте еще не могут тщательно маневрировать щеткой в полости рта, поэтому результат чистки, скорее всего, будет неидеальным. Мелкая моторика, координация движений и понимание правильной техники процедуры формируются постепенно. До 9 лет ребенок не может тщательно чистить зубы самостоятельно – ему нужны контроль и помощь взрослых.
В этом случае нелишним будет использовать ирригатор. Этот прибор решает проблему неочищенных участков, вымывая из межзубных промежутков остатки пищи, которые обычная щетка просто не достает. Главное – выбрать модель с детским режимом, мягкой пульсацией и проводить процедуру под контролем взрослых. Так гигиена станет не только эффективной, но и безопасной для нежной детской эмали.

Звездная Голливудская улыбка начинается с детства: как сделать процесс ежедневной гигиены понятным, увлекательным и эффективным рассказал Максим Обушенков


Умная щетка с характером капибары

Некоторые малыши не только не могут, но и не хотят чистить зубы. Они воспринимают это занятие как скучное, капризничают. Тогда на помощь приходят аксессуары с ярким дизайном, которые превращают рутинную ежедневную процедуру в увлекательную игру.
«Одна из последних наших новинок – звуковая зубная щетка RL 095, которая уже успела завоевать сердца детей и родителей. Красивая, умная и разговорчивая! Что делает эту щетку особенной?

Во-первых, дизайн: очаровательная капибара на корпусе и цветной дисплей, на котором высвечивается мордочка этого милого зверька.
Во-вторых, интеллектуальная начинка: щетка использует технологию двойных колебаний, а 4 режима работы позволяют подобрать оптимальную интенсивность. Но главная «изюминка» – встроенный голосовой ассистент, который подсказывает порядок действий при чистке. Ребенок слышит, что делать дальше, и процесс превращается в увлекательный квест. Таймер на 1, 1,5 и 2 минуты помогает контролировать длительность процедуры, а стикерпак с наклейками дает возможность персонализировать щетку», – рассказывает стоматолог Максим Обушенков.

Звездная Голливудская улыбка начинается с детства: как сделать процесс ежедневной гигиены понятным, увлекательным и эффективным рассказал Максим Обушенков


Итак, забота о детских зубах начинается задолго до того, как ребенок сможет самостоятельно держать щетку. Чем раньше родители познакомят малыша с правилами гигиены, тем прочнее будет фундамент для здоровой улыбки на всю жизнь.

«Мы предлагаем комплексные решения: от первых щеток с анималистичным дизайном до технологичных гаджетов, способных сделать гигиену эффективной и желанной. Ведь здоровые молочные зубы – это основа правильного развития челюсти и будущих постоянных зубов», – утверждает основатель бренда товаров для гигиены полости рта Revyline Максим Обушенков.

Звездная Голливудская улыбка начинается с детства: как сделать процесс ежедневной гигиены понятным, увлекательным и эффективным рассказал Максим Обушенков


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Ключевые слова: Максим Обушенков

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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